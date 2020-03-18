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رياضة

يارب احمي مصر و تونس.. فرجانى ساسى يناشد متابعيه بالبقاء في المنزل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:31 ص
فرجانى ساسى
فرجانى ساسى
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سيد احمد
ناشد اللاعب التونسي فرجانى ساسى نجم نادي الزمالك متابعيه بضرورة البقاء في المنزل من أجل حماية أنفسهم من التعرض لفيروس كورونا المستجد .

ونشر فرجانى ساسى فيديو له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يتحدث فيه قائلا : " خلوا بالكم من أنفسكم واحموا أنفسكم وأحموا عائلتكم والتزموا بالتواجد في المنازل، ولا تخرجوا، يارب احمي مصر واحمي تونس واحمي العالم كله".


و هنّأ نادى الزمالك، التونسي فرجانى ساسى لاعب الأبيض، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، الذى يوافق اليوم 18 مارس، حيث إنه موالد عام 1992 بتونس.


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