بعد إعلانها عدم زيارتها لوالدها ..ليدي جاجا مع حبيبها في العزل المنزلي بسبب كورونا

نشرت النجمة العالمية ليدي جاجا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لها برفقة حبيبها الجديد من داخل الحجر المنزلي لهما بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكتبت ليدي جاجا : 6 أيام من العزلة ابقى قويًا قم بلعب الكوتشينة و Video game وحافظ على عقلك كما تحافظ على جسدك حب نفسك نعم نحن نواجه كورونا وأنه شيء مذهل البقاء بالبيت".





وكانت ليدي جاجا أعلنت عن بقائها في المنزل وعدم زيارتها لوالدها كي لا تنقل له الفيروس حال إصابتها.





يشار إلى أن ليدي جاجا أعلنت موعد طرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".





وكشفت ليدي جاجا أن الألبوم سيطرح يوم 10 أبريل في المتاجر الإلكترونية، ومن الممكن حجزه قبل صدوره من خلال الموقع الخاص بشركة الإنتاج.



