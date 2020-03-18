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برلمان

100 مليار جنيه لمواجهته.. برلماني: مصر تعاملت مع كورونا باحترافية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

أشاد النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتخصيص مصر نحو 100 مليار جنيه لمجابهة فيروس كورونا، واصفا إياه بحالة استنفار كبرى لمواجهة الوباء، لافتا إلى أن مصر منذ بداية ظهور الفيروس عالميا لم تدخر جهدا سواء كان صحيا أو توعويا للتصدي له.


ونوه رشاد في بيان له، بخطط التمويل الشاملة التي خصصتها مصر إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في سبيل مكافحة وباء كورونا، والتى تسهم فى تدعيم الجهود العالمية الرامية للسيطرة على الوباء المميت، ومجابهة تداعياته السلبية على الأسواق والاقتصادات، وهو ما اشارت اليه وكالة بلومبيرج العالمية.


وشددت على أن مصر كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع الوباء بشكل احترافي وعرفت كل أسراره وطريقة التعامل معه، كما كان هناك اتصالات شاملة مع الصين للإحاطة بكافة تطورات الفيروس.

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