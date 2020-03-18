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أخبار العالم

قرار جديد من أستراليا لـ مواجهة تفشي كورونا في البلاد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:11 ص
قرار جديد من استراليا
قرار جديد من استراليا لـ مواجهة تفشي كورونا في البلاد
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قسم الخارجي
قررت أستراليا اليوم، الأربعاء، حظر التجمعات الداخلية غير الضرورية لأكثر من 100 شخص للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان رئيس وزراء أستراليا قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا المواطنين بتجنب السفر، وذلك في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد رئيس وزراء أستراليا أن أزمة كورونا قد تستمر لعدة أشهر، كما أعلنت السلطات الأسترالية إغلاق الحدود وتعليق عدد من الرحلات الجوية لمواجهة الأزمة.

وتجاوز حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد 7 آلاف حالة.

وسجلت إيطاليا أكبر عدد ضحايا ومصابين بفيروس كورونا خارج الصين بعد تصنيف المنظمة كورونا "جائحة" حيث أعلنت أن أوروبا تحولت إلى بؤرة الوباء.

وقال  تيدروس أدهانوم مدير المنظمة- في وقت سابق- إن فيروس كورونا انتشر بشكل أكبر أكثر مما كان في الصين، مؤكدًا أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل بالصين.
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