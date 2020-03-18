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تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد غرفة عمليات التعلم عن بعد ويطمئن على رفع المناهج إلكترونيا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تفقد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، غرفة عمليات التعلم عن بعد.


واطمأن الدكتور المغربي خلال الجولة على انتظام العمل ورفع المناهج الالكترونية لجميع الكليات على قنوات اليوتيوب الخاصة بكل كلية وكذلك مواقع اعضاء هيئة التدريس بالبوابة الالكترونية وفقا للخطة الموضوعة من الجامعة فى هذا الشأن.


ووجه نائب رئيس الجامعة بضرورة رفع المناهج الإلكترونية من خلال روابط واضحة على الصفحات الرئيسية لكل كلية بطريقة تمكن جميع الطلاب للوصول اليها بكل سهولة ويسر ، كما وجه المغربي بأن يقوم أعضاء هيئة التدريس برفع المحاضرات لكل محاضرات الفصل الدراسي الثاني.


وكانت جامعة بنها قد شكلت غرفة عمليات طارئة للتعليم عن بعد وفريق عمل برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية خبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمتابعة العملية التعليمية وذلك فى ضوء توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.


ويستمر العمل فى غرفة العمليات طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا حيث تقدم فرق التقنيات المعلوماتية الدعم لكل كليات الجامعة ووحدات تقنيات المعلومات بالكليات كما تقوم الغرفة بتوفير سرعات عالية للإنترنت لسرعة رفع المحاضرات والتمارين للطلاب

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