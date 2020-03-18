صحته أولا.. برلمانية: الدولة المصرية تضع المواطن نصب أعينها

أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع المواطن المصرى نصب أعينها والحفاظ على صحته في المقام الأول ، مشيدة بالقرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في ضوء حرصها على سلامة وصحة المواطن .





وأضافت " مارجريت عازر " في بيان لها، أن ما أقدمت عليه الدولة المصرية من جهود كبيرة وتكاتف جميع الوزارات خلال الأيام الماضية لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد ، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها بشأن فيروس كورونا وجهود فرق القوات المسلحة الباسلة بشأن تطهير مؤسسات الدولة من الفيروس لهو إنجاز كبير للدولة تستحق عليه تحية تقدير وإعزاز .





وقالت " وكيلة لجنة حقوق الإنسان " أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه رسالة هامة للمواطنين بعدد من القرارات الإنسانية والاجتماعية والتي جاءت في التوقيت المناسب وفى ضوء حرص سيادته على صحة ومستقبل أبنائه الطلاب ، وتوجيهات سيادته بشأن زيادة حوافز العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية ، الأمر الذي كان له مردود إيجابى قوى وترحيب كبير في الشارع المصري لمتابعة سيادته بما يعانيه المواطن البسيط من عدم تلبية الأجور لاحتياجات المعيشة .





وفى هذا السياق ثمنت النائبة مارجريت عازر الجهود التي قام بها مجلس الوزراء في ضوء توجيهات الرئيس السيسى أيضًا وحرصه على صحة العاملين بإصدار عدد من القرارات التنظيمية والاحترازية من الفيروس ، والتي تضمنت تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية إلى جانب استثناء المرأة في المادة الرابعة من القرار بمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.