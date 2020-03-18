AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صحته أولا.. برلمانية: الدولة المصرية تضع المواطن نصب أعينها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:47 ص
كشف كورونا
كشف كورونا
Advertisements
فريدة محمد
أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع المواطن المصرى نصب أعينها والحفاظ على صحته في المقام الأول ، مشيدة بالقرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في ضوء حرصها على سلامة وصحة المواطن .

وأضافت " مارجريت عازر " في بيان لها، أن ما أقدمت عليه الدولة المصرية من جهود كبيرة وتكاتف جميع الوزارات خلال الأيام الماضية لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد ، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها بشأن فيروس كورونا وجهود فرق القوات المسلحة الباسلة بشأن تطهير مؤسسات الدولة من الفيروس لهو إنجاز كبير للدولة تستحق عليه تحية تقدير وإعزاز .

وقالت " وكيلة لجنة حقوق الإنسان " أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه رسالة هامة للمواطنين بعدد من القرارات الإنسانية والاجتماعية والتي جاءت في التوقيت المناسب وفى ضوء حرص سيادته على صحة ومستقبل  أبنائه الطلاب ، وتوجيهات سيادته بشأن زيادة حوافز العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية ، الأمر الذي كان له مردود إيجابى قوى وترحيب كبير في الشارع المصري لمتابعة سيادته بما يعانيه المواطن البسيط من عدم تلبية الأجور لاحتياجات المعيشة .

وفى هذا السياق ثمنت النائبة مارجريت عازر الجهود التي قام بها مجلس الوزراء في ضوء توجيهات الرئيس السيسى أيضًا وحرصه على صحة العاملين بإصدار عدد من القرارات التنظيمية والاحترازية من الفيروس ، والتي تضمنت تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية إلى جانب استثناء المرأة في المادة الرابعة من القرار بمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تداعيات كورونا.. الخارجية تنجح في إعادة المواطنين العالقين في السعودية بعد وقف الرحلات.. الهجرة تخصص خطا ساخنا للراغبين في العودة.. والصحة: مزيد من الكواشف السريعة تصل قريبا

بشرى للموظفين.. الرئيس السيسي يوجه بزيادة الرواتب وإقرار علاوة دورية.. برلمانيون: عرفان للمواطنين متحملي الإصلاحات الإقتصادية.. وتساهم في زيادة الدخل الشهري

ترحيب برلماني بتوجيهات الرئيس نحو العلاوة الدورية وحد الإعفاء الضريبي.. خطة النواب: بمثابة زيادة لـ أجور العاملين.. ووكيل لجنة القوى توجه رسالة لمدبولي ووزراء المالية وقطاع الأعمال بشأن العمال

ترشيحاتنا

ممدوح رسلان : قطع المياه عن المناطق بعد نوة السيول قرار مصيرى.. فيديو

الحكومة: جاهزون لأسوأ سيناريو يتعلق بـ فيروس كورونا.. وندرس قرارًا يخص أصحاب المعاشات

ضرب وإهانة.. طرد مسافرين من طائرة تركية.. فيديو

طيران عارض.. مصر تستقبل رحلات خلال فترة التعليق في هذه الحالة

اختفيت 17 سنة بحفظ الناس القرآن.. حسن فؤاد يقدم باقة ورد لـ إسعاد يونس.. فيديو

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط "صور"

رغم الحجر الصحي.. لقطة مؤثرة لفتاة مع جدها في دار مسنين بعد إعلان خطوبتها

هنفطر ايه النهارده.. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى