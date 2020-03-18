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أخبار العالم

بشرى من السعودية.. سفير الصين يعلن أنباء سارة بشأن كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:35 ص
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلن السفير الصيني لدى السعودية تشين ويكينج، أن باحثين صينيين بقيادة "المرأة التي دمرت إيبولا" وهي الباحثة الصينية تشين وي البالغة 54 سنة، اختبروا لقاحا "آمنا وفعّالا" ضد الفيروس الذي قتل أكثر من 7900 إنسان وأصاب 197 ألفا آخرين حتى الآن.

وبحسب قناة "العربية"، أوضح السفير الصيني عبر حسابه على "تويتر" أن اللقاح "اجتاز مراجعة الأبحاث السريرية وتمت الموافقة عليه للتجارب السريرية" ونقل عن العالمة، تشين وي، قولها إن "التحضير لتحقيق الجودة الآمنة والفعالة للقاح، تم وفقا للمعايير الدولية واللوائح المحلية، بحيث يمكن السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع" وفق تعبيرها.



وبعد تحضير اللقاح الذي طورته "الأكاديمية العسكرية للعلوم الطبية" في الصين بشهر واحد فقط، بدأ الاثنين الماضي اختباره المبدئي، وسيبدأ عمليا في أواخر إبريل المقبل ويستمر حتى نهاية العام الجاري، لمعرفة مدى سلامته على الإنسان، وسيشمل الاختبار حقن جرعات في 108 متطوعين أصحاء ومتنوعي الأعمار، بحسب ما اتضح من فيديو بثه السفير أسفل تغريدته.

واللقاح الموعود شاركت بتطويره شركة CanSino Biologics RIC الناشطة بالصين في الحقل البيولوجي، طبقا لما ذكرت "رويترز" عن العالمة التي أبلغت الوكالة بأن ما تم تطويره "هو السلاح العلمي الأشد قوة لإنهاء تهديد كورونا" بحسب وصفها للقاح المستمد مصله من بروتينات هيكيلية في "كورونا" المستجد نفسه. 

كما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية الرسمية، أن لقاحا آخر سيتم إنتاجه أيضا، بتعاون ألماني- صيني، عبر تحالف استراتيجي تم الاثنين الماضي.
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