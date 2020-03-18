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مرأة

نوع غير متوقع من الزيوت يستخدم في قلي الطعام

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تلعب الأطعمة المقلية دورًا في العديد من المأكولات التقليدية وهي عنصر أساسي في صناعة الوجبات السريعة، ومع ذلك يمكن أن يكون للأطعمة المقلية تأثير سلبي على الصحة.
 
ووفقًا لموقع health، ويشمل القلي العميق غمر الطعام في الزيت الساخن في درجة الحرارة المناسبة، سيطبخ هذا السطح على الفور ويحبس الرطوبة داخل الطعام.

والزيوت التي تتكون في الغالب من الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة هي الأفضل للقلي العميق لأنها الأكثر استقرارًا في الحرارة العالية.

وزيت الزيتون وزيت الأفوكادو خيارات جيدة للقلي العميق، وزيت الفول السوداني وزيت النخيل أقل ملاءمة  سواء لأسباب صحية أو بيئية يتم استخدامهم في القلي بطرق صحية.
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