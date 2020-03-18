نوع غير متوقع من الزيوت يستخدم في قلي الطعام

ومع ذلك يمكن أن يكون للأطعمة المقلية تأثير سلبي على الصحة.

تلعب الأطعمة المقلية دورًا في العديد من المأكولات التقليدية وهي عنصر أساسي في صناعة الوجبات السريعة،