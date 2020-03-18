ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا..وتعلق استقبال اللاجئين

أظهرت تقارير وبيانات صحية ألمانية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا سجل حتى اليوم /الأربعاء/ 10 آلاف و 100 حالة ، حيث تم تسجيل 552 حالة جديدة للإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد ١٩ )، و 26 حالة وفاة .





وكفي إطار الإجراءات الاحترازية قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بفرض حظر التجول ، فيما رفضت الحكومة الألمانية في الوقت الحالي الذهاب إلى هذا الحد .





ويعتقد سياسيون أن هذا إجراء محتمل وفقا لتطورات الأحداث ، في حال لم تنجح الإجراءات الاحترازية في الحد من انتشار الفيروس، لاسيما بعد إغلاق ألمانيا الحدود مع ثلاث دول أوربية، وتنفيذ إجراءات داخلية مشددة ، مثل إغلاق المدارس والجامعات وإلغاء كافة التجمعات ووضع قيود على المطاعم والمقاهي وغيرها .





و طبقا لقناة " زد دي إف الألمانية" فإنه رغم الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وسرعة انتشاره ، إلا أن الحكومة الفيدرالية حاليًا لا تفكر في فرض حظر للتجول ، وبالتالي تتخذ في البداية مسارًا مختلفًا عن دول الاتحاد الأوروبي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا .





وقال رئيس المستشارية هيلج براون - في تصريحات اليوم /الأربعاء/ لقناة زد دى إف - إن مثل هذه الخطوة لا يتم النظر فيها حاليا في مجلس الوزراء.. مضيفا أنه من الممكن في غضون أسبوعين تحديد إذا كانت التدابير فعالة أم لا ، في ظل قياس مدي زيادة الحالات الجديدة.





من جانبها ، قررت السلطات الألمانية اليوم /الأربعاء/ تعليق برامج استقبال اللاجئين؛ على خلفية تدهور أزمة فيروس كورونا المستجد.





ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.





وكانت برلين قد أعلنت أمس الأول /الاثنين/ عن أول حالة وفاة في مدينة هامبورج الألمانية، طبقا لتقارير إعلامية، ليصبح بذلك عدد الوفيات في أنحاء البلاد 13 حالة، فيما تم تسجيل 6 آلاف و 612 حالة إصابة معظمها في ولايتي "بادن فورتمبرج وبايرن"، وبلغت إجمالي حالات التعافي 58.





وبدورها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس /الثلاثاء/ إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوما.