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أخبار العالم

ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا..وتعلق استقبال اللاجئين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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أ ش أ
أظهرت تقارير وبيانات صحية ألمانية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا سجل حتى اليوم /الأربعاء/ 10 آلاف و 100 حالة ، حيث تم تسجيل 552 حالة جديدة للإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد ١٩ )، و 26 حالة وفاة . 

وكفي إطار الإجراءات الاحترازية قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بفرض حظر التجول ، فيما رفضت الحكومة الألمانية في الوقت الحالي الذهاب إلى هذا الحد . 

ويعتقد سياسيون أن هذا إجراء محتمل وفقا لتطورات الأحداث ، في حال لم تنجح الإجراءات الاحترازية في الحد من انتشار الفيروس، لاسيما بعد إغلاق ألمانيا الحدود مع ثلاث دول أوربية، وتنفيذ إجراءات داخلية مشددة ، مثل إغلاق المدارس والجامعات وإلغاء كافة التجمعات ووضع قيود على المطاعم والمقاهي وغيرها . 

و طبقا لقناة " زد دي إف الألمانية" فإنه رغم الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وسرعة انتشاره ، إلا أن الحكومة الفيدرالية حاليًا لا تفكر في فرض حظر للتجول ، وبالتالي تتخذ في البداية مسارًا مختلفًا عن دول الاتحاد الأوروبي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا .

وقال رئيس المستشارية هيلج براون - في تصريحات اليوم /الأربعاء/ لقناة زد دى إف - إن مثل هذه الخطوة لا يتم النظر فيها حاليا في مجلس الوزراء.. مضيفا أنه من الممكن في غضون أسبوعين تحديد إذا كانت التدابير فعالة أم لا ، في ظل قياس مدي زيادة الحالات الجديدة.

من جانبها ، قررت السلطات الألمانية اليوم /الأربعاء/ تعليق برامج استقبال اللاجئين؛ على خلفية تدهور أزمة فيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وكانت برلين قد أعلنت أمس الأول /الاثنين/ عن أول حالة وفاة في مدينة هامبورج الألمانية، طبقا لتقارير إعلامية، ليصبح بذلك عدد الوفيات في أنحاء البلاد 13 حالة، فيما تم تسجيل 6 آلاف و 612 حالة إصابة معظمها في ولايتي "بادن فورتمبرج وبايرن"، وبلغت إجمالي حالات التعافي 58.

وبدورها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس /الثلاثاء/ إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوما.
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