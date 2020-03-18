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سيارات

قرار مهم بشأن تركيب اللوحات المعدنية للسيارات والملصق الإلكتروني

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:01 م
اللوحات المعدنية
اللوحات المعدنية
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عزة عاطفقرار هاك ب

بعد إعلان مصر تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد 19)، وارتفاع عدد المصابين الإجمالي في البلاد إلى 196.


أصدرت وزارة الداخلية بعض الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة للجمهور كتبديل اللوحات المعدنية للسيارات وتركيب الملصق الإلكتروني.


جاء ذلك في ظل جهود الدولة لتخفيف كثافة التجمعات لمنع ازدحام المواطنين في وحدات المرور على مستوى الجمهورية.


فقد اتخذت مصر عدة إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس كان من بينها تعليق رحلات الطيران وآخرها تأجيل تركيب اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات والملصق الإلكتروني.


جدير بالذكر أنه وفقًا للبيانات الرسمية، فقد تماثلت 26 حالة للشفاء وخرجت من مستشفى العزل، بينما وصل عدد الوفيات من جراء الفيروس في مصر إلى 6.

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