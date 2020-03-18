رئيس جامعة المنصورة يتفقد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمستشفيات

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة رافقه الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و المراكز الطبية المتخصصة.



تأتي الجولة لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية، وتعليمات الطب الوقائي، ومكافحة العدوى في خطط التعامل مع فيروس كورونا بالمستشفيات، ومتابعة تواجد مستلزمات التعقيم واحتياجات الكشف على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، والتزام العاملين بأساليب الوقاية واتباع إجراءات مكافحة العدوى.



وتفقد خلال الجولة منظومة العمل بالعيادات الخارجية والخدمات الطبية والعلاجية الخاصة والاجراءات الخاصة بالرصد والتعامل مع الحالات المشتبه بها بحضور الدكتورة مها ماهر مدير مستشفى الباطنة التخصصي.



وقام بالمرور على العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال الجامعي، وقام بسؤال الأمهات عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المرضى.





كان فى استقباله الدكتور أحمد الرفاعي مدير المستشفى، والدكتورة هالة المرصفاوى رئيس قسم طب الأطفال ، الدكتور أحمد درويش ومدير العيادات الخارجية ، الدكتور أحمد الحسيني مدير شئون الأطباء والدكتورة ميادة صبري مدير وحدة مكافحة العدوى.





كما تفقد العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسي بحضور الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي ، الدكتور وائل زكريا نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي ، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية و وحدة الجودة ، و قام بتفقد وحدة الترصد وهى العيادة المخصصة داخل العيادات الخارجية لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بحضور رئيس هيئة التمريض بالمستشفيات و منسقي مكافحة العدوى .





كما قام بزياره مبنى النقاهة و تفقد الجناح المخصص للعزل بالمبنى و التأكد من استيفائه لاشتراطات و تعليمات الطب الوقائي و مكافحة العدوى و فرق الترصد بحضور الدكتور خالد الطوخي نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي و المشرف على مبنى النقاهة ، الدكتور عبد الباسط صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية ، الدكتورة أمل رشاد نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي و مدير العنايات المركزة.





وفى ختام الجولة شدد على تكثيف عمليات التطهير المستمرة وانتشار فرق مكافحة العدوى داخل المستشفيات لمتابعة الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى و اتخاذ كافة الإجراءات و الاحتياطات اللازمة و التأكيد على وضوح قنوات التواصل بين الأقسام الطبية و العاملين بها من أطباء و تمريض و بين فرق الترصد و مكافحة العدوى بالمستشفى.





كما أشاد بالجهد المبذول من جميع الأطراف و حرصهم الشديد على متابعة و تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي إصابة محتملة بفيروس الكورونا بمنتهى الاحترافية ضمانا لمنع انتشار العدوى فى ظل الظروف الراهنة و التى قام فيها القطاع الطبي داخل مستشفيات و المراكز الطبية بالجامعة من أطباء و هيئة التمريض و الصيادلة و العاملين بالمستشفيات و تصدرهم الصفوف بكل شجاعة و ثبات فى الحرب ضد انتشار فيروس كورونا ، غير مباليين بأى شئ سوى أداء واجبهم الوطني و المجتمعى.