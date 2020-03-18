غدا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالمجلس الأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى أن آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ للمبدعين فى مجال الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، غدا الخميس 19 مارس الجارى.





شروط المنحة كالتالي:

1- يتقدم طالب المنحة بسيرة ذاتية وبيان بأعماله فى مجال إبداعه، مع تقديم تصور بخطته التفصيلية لمشروع تفرغه الإبداعي، على ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز.





2- ألا يكون قد سبق نشره، وتُقدم الخطة مع السيرة الذاتية على أسطوانة مدمجة بصيغتى word والأعمال السابقة بصيغة PDF، أو صور لأغلفة الإصدارات، مع إرفاق طلب الحصول على المنحة الورقى وثلاث نسخ ورقية من أعماله السابقة.





3- وفى مجال الفن التشكيلى والخط العربى يجب إحضار التعريف والبيانات الخاصة بالفنان وأعماله السابقة على أسطوانة مدمجة (CD) بنظام word مع النسخة الورقية، ويتقدم بثلاثة أعمال أنجزها فى السنوات الأخيرة.





4- يجب أن يكون المتقدم للمنحة مصرى الجنسية، ومقيمًا داخل جمهورية مصر العربية، وبالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام يجب موافقة جهة العمل على التقدم لمنحة التفرغ المقدمة من وزارة الثقافة، ولا يعتد بالإجازات الخاصة.









5- تقدم الطلبات شخصيًا ويتم ملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع الراغبين فى الحصول على المنحة، وتقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة بالعنوان 44 ش المساحة بالدقى، وتقدم الطلبات فى ملف خاص مستوفية كل الأوراق والمستندات المطلوبة.



