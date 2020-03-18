خدمة تغيير الزيت السريعة خلال 15 دقيقة فقط من تويوتا.. في هذا الفرع

أعلنت تويوتا ايجيبت عن توفير تغيير زيت تويوتا الأصلي حاليًا داخل فرع تويوتا في الشيخ زايد خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى 15 دقيقة فقط في الفترة من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ١٠ مساءً بدون أي حجز.





جدير بالذكر أن تويوتا افتتحت فرعها الجديد 3S في مدينة الشيخ زايد بموقع ملائم داخل محطة بترول «شل أوت» زايد أمام جاليريا 40 بمحافظة الجيزة.





ويقدم الفرع خدمات المبيعات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وللمرة الأولى في مصر تقدم خدمة Express Lube أو تغيير الزيت السريع ضمن خطة التوسع التي اعتمدتها الشركة لتغطية جميع محافظات مصر ودعم جميع موديلات تويوتا مع أفضل خدمة وقيمة لراحة عملائها.





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تعتبر شركة تويوتا هي أول شركة في العالم تنتج الزيت للسيارات التي تحمل اسمها، مع حرصها على تصنيع الزيوت بأحدث التقنيات في العالم.