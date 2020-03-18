AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خدمة تغيير الزيت السريعة خلال 15 دقيقة فقط من تويوتا.. في هذا الفرع

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:31 م
خدمة تغيير الزيت
خدمة تغيير الزيت السريعة خلال ١٥ دقيقة فقط من تويوتا.. في هذ
Advertisements
عزة عاطف

أعلنت تويوتا ايجيبت عن توفير تغيير زيت تويوتا الأصلي حاليًا داخل فرع تويوتا في الشيخ زايد خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى 15 دقيقة فقط في الفترة من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ١٠ مساءً بدون أي حجز.


جدير بالذكر أن تويوتا افتتحت فرعها الجديد 3S في مدينة الشيخ زايد بموقع ملائم داخل محطة بترول «شل أوت» زايد أمام جاليريا 40 بمحافظة الجيزة.


ويقدم الفرع خدمات المبيعات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وللمرة الأولى في مصر تقدم خدمة Express Lube أو تغيير الزيت السريع ضمن خطة التوسع التي اعتمدتها الشركة لتغطية جميع محافظات مصر ودعم جميع موديلات تويوتا مع أفضل خدمة وقيمة لراحة عملائها.


اقرأ المزيد:

قرار مهم بشأن تركيب اللوحات المعدنية للسيارات والملصق الإلكتروني

بمواصفات خيالية.. هيونداي تكشف عن ألنترا 2021


تعتبر شركة تويوتا هي أول شركة في العالم تنتج الزيت للسيارات التي تحمل اسمها، مع حرصها على تصنيع الزيوت بأحدث التقنيات في العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح فرع جديد للمعهد الفرنسي بالشيخ زايد

تويوتا toyota تعلن خصماً 15% على أسعار السمكرة والدهانات.. تفاصيل

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

ترشيحاتنا

مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز

عزل المحامية .. قرار صادم من أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم

مبادرة جديدة.. البنك المركزي يسقط 10 مليارات جنيه عن الأفراد المتعثرين

الرئيس الأمريكي: تقدم في لقاح ضد كورونا وسنهزم عدونا غير المرئي

أول تعليق من محافظ جنوب سيناء على عزل شرم الشيخ بسبب كورونا

إسرائيل تسجل أكبر عدد إصابات يومي بفيروس كورونا

AdvertisementS

الصحة تؤكد:ليس لدينا بؤرة لفيروس كورونا في مصر..فيديو

مصادر سرية في أمريكا تعلن أنباء خطيرة عن كورونا

هل نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

إقليم الموت.. لومبارديا الإيطالي يسجل 319 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

الداخلية: تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات.. خلال هذه الفترة

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

فى زمن الكورونا.. ممنوع منعًا باتًا تناول الفسيخ والرنجة لهذا السبب.. فيديو

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

لمواجهة كورونا.. التموين: استخراج بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر وإلغاء الحوالة البريدية

منهم حالات عائدة من العمرة.. فحص 106 حالات يشتبه في إصابتها بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدمة تغيير الزيت السريعة خلال 15 دقيقة فقط من تويوتا.. في هذا الفرع

كوارث صحية .. أضرار الفياجرا على القلب والكبد

فيروس كورونا يمنع أمًا إنجليزية من التواجد برفقة طفلها المصاب بالسرطان.. اعرف السبب