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سيارات

بعد غلق متاحفها.. BMW تغلق أبواب مصانعها بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:44 م
BMW
BMW
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كريم عاطف

بعد التداعيات الاخيرة بشأن فيروس كورونا المستجد وانتشاره السريع في أنحاء العالم وتزايد الاصابات به ، واقرار منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمى ، لجأت العديد من المؤسسات الكبرى لغلق ابوابها امام الجمهور والعاملين بها ومنها شركات ومصانع السيارات حول العالم .


وخلال الايام الماضية شاهدنا العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات قررت غلق مصانعها مثل فيات وغيرها.. واليوم وبعد ان أغلقت شركة بى ام دابليو لمتحفها المتواجد بمدينة ميونخ الالمانية قررت الشركة غلق مصانعها وتوقفها عن الانتاج الكامل لمدة 4 اسابيع .


وتحدث بخصوص هذا الشأن رئيس مجلس ادارة شركة "اوليفرتسيبسه " فى بيان صحفى له اليوم انه بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد الفترة الاخيرة قررت الشركة اغلاق مصانعها فى اوروبا ومصنع روسلين فى جنوب افريقيا حتى يوم 19ابريل القادم .


وأضاف ان الغلق جاء لعمل جميع الاجراءات الاحترازية وتعقيم المصانع والشركات بالكامل ، وذلك بعد اكتشاف حالة ايجابية بفيروس كورونا داخل احد مصانع الشركة الالمانية .


وكانت سوق صناعة السيارات حول العالم تأثرت بشكل كبير وتراجعت نسبة المبيعات فى الاسابيع الاخيرة ومنها السوق الألمانية التى تراجعت بها المبيعات بنسبة 10.8% اخر اسبوع .

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