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أخبار العالم

كورونا يجبر إيران على الخضوع لـ أمريكا.. تفاصيل الصفقة وتدخل رئيس الصحة العالمية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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حسام رضوان
يبدو أن الأزمة الاخيرة بين إيران الولايات المتحدة بشأن الحصار الاقتصادي الذي يقيد وصول الأدوية إلى إيران بسبب خوف الدول من التعامل تجاريا بأي شكل مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية، تقترب للتوصل إلى حل.

ونقلت قناة الميادين عن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قوله إنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "وركزنا على الحاجة لتقديم الدعم لإيران في مواجهتها لوباء كورونا، وأفضل السبل لتفعيل ذلك.. ووافقت الولايات المتحدة على تعليق بعض العقوبات على إيران، لا سيما تلك المتعلقة بتسهيل الإجراءات المصرفية أثناء حالات الطوارئ". وذلك في معرض إجابته عن سؤال موجه من القناة خلال مؤتمره الصحفي اليومي  بشأن دور المنظمة في تخفيف وطأة الحصار الأمريكي على إيران في ظل انتشار الوباء.

فيما قال بومبيو للصحفيين أمس الثلاثاء إن طهران ربما تفكر في إطلاق سراح بعض الأمريكيين الذين تحتجزهم في السجن لعدة سنوات، مشيرا إلى تفكير طهران في التراجع مقابل تخفيف وطأة الحصار.

وكان مايك بومبيو دعا إيران في 10 مارس الجاري "إلى الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن جميع الأمريكيين المحتجزين ظلمًا بالسجون الإيرانية في ظل تفشي فيروس كورونا"، مضيفًا أن احتجازهم ضد الإنسانية.

وقال أيضا إن "أي دولة تفكر في تقديم مساعدات إنسانية لإيران يجب أن تسعى لإطلاق سراح جميع الرعايا الأجانب والأجانب".

وخلال الأسبوع الماضي ألمح مسؤولان إيرانيان إلى أن طهران في وضع اقتصادي صعب وتحتاج بشدة إلى المال.

كتب محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر هماتي، إلى صندوق النقد الدولي، مطالبا بالحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار للمرة الأولى منذ ستة عقود.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران عن أن المرشد الإيراني علي خامنئي قرر العفو عن نصف السجناء السياسيين في البلاد.

وقال غلام حسين إسماعيلى إن المرلاشد الإيراني علي خامنئي سيعفي عن 10 آلاف سجين بينهم سجناء سياسيون بمناسبة عيد النوروز.

وكانت  صحيفة ذا صن البريطانية كشفت عن أن وباء كورونا القاتل تسبب في اطلاق سراح السجينة البريطانية لدى ايران نازانين زجاري راتكليف التي افرجت عنها السلطات الايرانية بصورة مؤقتة من السجن.
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