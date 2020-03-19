بالماء والصابون.. شريف عامر يغسل يديه للوقاية من كورونا داخل منزله.. فيديو

استعرض الإعلامي شريف عامر، أبسط طرق ووسائل حماية العائلة من فيروس كورونا وكيفية تطهير الأسطح، من داخل منزله.









وقام شريف عامر بغسل يديه بالطريقة الصحيحة التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية لقتل الفيروسات والبكتريا التي قد تكون متواجدة على اليدين، مستخدما الماء والصابون.









وقال شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "غسيل اليدين صنعة والطريقة الأفضل لكسر حلقة العدوى والانتشار هي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية".









وأضاف شريف عامر " من الضروري اتباع الإجراءات الصحية والوقائية التي تعلن عنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وعدم الاستماع إلى شائعات السوشيال ميديا".





وتابع شريف عامر "أي سطح به انسجة لا يعيش عليه فيروس كورونا ولكن أي سطح أملس مثل الزجاج والأطباق يسمح بتواجد الفيروس لفترة طويلة".





وأحضر شريف عامر كلور مركز وقام بوضعه على لتر مياه ورش الأسطح لقتل الفيروسات والبكتيريا من على الأسطح .









وأكد شريف عامر ضرورة تواجد المناديل بحوزة كل فرد سواء في المنزل أو في الشارع.









وأجرى شريف عامر مجموعة من اللقاءات مع المواطنين في الشارع، لاستبيان درجة وعيهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا.



