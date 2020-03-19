لجنة مختصة تعاين المنازل المتضررة من الأمطار بكفرة مليم بطنطا.. صور

باشرت لجنة فنية من الإدارة الهندسية بديوان محافظة الغربية مختصة برئاسة الدكتور أحمد طه براغيث دورها الميداني فى التأكد من مستوي الأضرار التي لحقت بعدد من المنازل بكفرة مليم العشوائية بمنطقة تل الحدادين بثان طنطا جراء مياه الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية.

والتقت اللجنة بسكان المنطقة الذين أكدوا علي تضرر منازلهم وسقوط أسقف المنازل وتعرضهم للكهرباء جراء موجة الطقس السيئ ومياه الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد وطالبوا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتدخل السريع لإنقاذهم واتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة حفاظًا على أرواحهم.

وفي السياق ذاته قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير بتوزيع مساعدات مالية على نحو ٧٠ أسرة متضررة بكفرة مليم بمنطقة تل الحدادين جراء الطقس السيء الذي ضرب البلاد بناء علي توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لأمانى خالد النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

الجدير بالذكر أن الكفرة الشرقية "كفرة مليم." بمنطقة تل الحدادين بثان طنطا بمحافظة الغربية حيث إنها إحدى المناطق العشوائية التى تقع بالقرب من ميدان المحطة ومسجد السيد البدوي وسط مدينة طنطا والتى تعد منطقة غير آمنة وتشكل خطورة كبير على سكانها حيث شملها قرار تطوير العشوائيات الذى أصدره مؤخرًا مجلس الوزراء . حيث تم نزول منذ عدة أشهر لجنة من القاهرة وتم حصر جميع السكان بها وتم ابلاغهم باعطائهم شقق بديلة والي الان لم يتم التنفيذ.