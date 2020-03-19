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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن عن حصيلة جديدة لـ مصابي كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 8565 حالة.

ومنذ قليل، قالت لجنة الصحة الصينية إنها سجلت 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 80928 حالة.

وأضافت في بيان نشرته شبكة "سي.جي.تي.إن" الصينية: "تم تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس منذ تفشيه إلى 3245 حالة وفاة". 

وأوضحت اللجنة أن مقاطعة هوبي الصينية، وهي مركز تفشي الوباء، لم تسجل خلال اليوم الماضي، أي حالة إصابة بالفيروس، وذلك للمرة الأولى منذ تفشيه. 
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