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رياضة

أول مصرية وعربية وأفريقية.. جيانا فاروق تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

الخميس 19/مارس/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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نور عادل
نجحت جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه المصري، في التأهل إلى منافسات دورة الألعاب الاولمبية 2020 "طوكيو 2020" وذلك بإعلان الاتحاد الدولي للكاراتيه قائمة بأسماء المتأهلين للبطولة في كافة الأوزان.

وعبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للكاراتيه نشر الاتحاد قائمة بأسماء اللاعبين المتأهلين إلى الدورة الاولمبية والتي شهدت تواجد جيانا فاروق، لكي تكون أول مصرية وعربية وأفريقية تتأهل إلى الأولمبياد في أول نسخة لرياضة الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية.

من جانبه أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن أولمبياد طوكيو 2020 ستُقام في موعدها، بناءً على تعليمات توماس باخ رئيس اللجنة الدولية.

وقال "حطب" خلال تصريحاته التلفزيونية: "حتى الآن الأولمبياد في موعدها إلا أن يجد جديدًا، أرى أن الأمر صعب، ولكن هذا حديث رئيس اللجنة الأوليمبية في ظل إصرار اليابان على إقامتها".

وأضاف: "طالبنا بمعرفة الإجراءات الوقائية والاحترازية حال إقامة الأولمبياد".

وأردف: "لو تأكدنا من ضمان تأهيل اللاعبين والإجراءات الاحترازية، فلا يوجد ما يمنعنا من حضور البطولة، حيث لابد من ضمانات كافية قبل المشاركة في طوكيو".

واختتم: "في حال انحسار حالات الإصابة بـ كورونا ستقام البطولة في موعدها أو ستتأجل شهر أو شهرين على الأكثر، ورئيس اللجنة الأوليمبية قال إن الأمور ستتضح خلال 3 أسابيع".
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