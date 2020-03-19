بسبب كورونا.. خصم ثلث راتب رئيس بوروسيا دورتموند

قرر هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، التبرع بثلث رابته من أجل العمل على محاربة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكشفت تقارير مجلة كيكر الألمانية بمصادرها الخاصة عن أن الرئيس التنفيذي للنادي الألماني يعتزم أن يخصم ثلث راتبه طوال فترة توقف الدوري الألماني بسبب الأزمة الراهنة في العالم كله.





ورفض النادي مساء أمس الاربعاء، الرد على سؤال عن هذا الموضوع، كما رفض فاتسكه نفسه الرد على سؤال حول ما أوردته المجلة.



