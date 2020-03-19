هل يضرب زلزال عنيف هذه المناطق اليوم؟ البحوث الفلكية ترد





نفى جاد القاضى ، خلال مداخلة هاتفية ب برنامج هذا الصباح مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، كافة الشائعات التي روجت مؤخرأ بشأن تعرض مصر لزلزال ضخم اليوم الخميس فى مناطق جنوب الجيزة ، بنى سويف ، الفيوم ، المنيا .





وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إلى رصد المعهد يوميا ل 3 أو 4 زلازل صغيرة شدتها من 1.5 : 3.5 غير محسوسة تتركز معظمها فى البحر الأحمر ، شمال الدلتا ، البحر المتوسط .





ولفت رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إلى أنه لم يثبت فى مصر زلازل من الحجم الكبير ما عدا التاريخية منها والذى حدث فى دهشور بجنوب القاهرة ، بالإضافة لزلزال آخر عام 1995 فى خليج العقبة .





وأكد جاد القاضى ، لا يوجد تنبؤ بالزلازل بوجه عام على المستوى العالمى ولكن هناك حد للمخاطر وذلك بخلاف التنبؤ بالأرصاد الجوية وسقوط الأمطار .





وتابع ، بأن المعهد يصدر يوميا بيانات لمعهد دعم واتخاذ القرار برئاسة الوزراء ، ووزارة الدفاع ، الأمن القومى، والوطنى للرد على كافة الإشاعات وتصحيحها ، لافتا إلى أن مصر لا توجد فى منطقة حزام الزلازل كما يروج البعض ولكن الأخيرة يوجد بها بعض النشاط الجيولوجى الطبيعى فى شرق مصر بالبحر الاحمر نتيجة لاتساع البحر الأحمر والمتوسط نتيجة لتقارب الصفيحة الأفريقية والأوروبية .







