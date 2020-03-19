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توك شو

توقعات بإصابة مليون مواطن بـ كورونا.. آخر التطورات فى بلجيكا حول عدد الإصابات والوفيات..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال مراسل صدى البلد، مجدى يوسف، إن بلجيكا كلها دخلت حظرا طبيا شاملا، وحظر تجول شامل بالأمس، لافتًا إلى أن الشوارع كلها كانت فارغة، مؤكدًا أن المواطنين التزموا بحظر التجول الشامل والحظر الطبى.

وأضاف مراسل صدى البلد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن بلجيكا وكانها في حالة حرب، مؤكدًا أن رئيسة  وزراء بلجيكا أكدت أن الدولة فى حالة حرب مع الفيروس ولا يوجد أى خيارات أخرى سوى الانتصار.

وتابع أن بلجيكا فرضت حظر تجول شامل على كافة الشوارع بالأمس، مما دفع الرهبة فى نفوس المواطنين، واستعدادهم لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن الشوارع خاوية والشرطة فقط هى المتواجدة فى الشوارع، مشيرًا إلى أن الأرقام مخيفة جدًا، حيث تخطت عدد الإصابات 1500 مصاب بفيروس كورونا.

وأوضح أنه من المتوقع ان يكون هناك مليون مصاب بفيروس كورونا، نظرًا لن بلجيكا اتخذت اجراءات احترازية متاخرًا، وهناك اتهامات مابين الحكومة ورئيس الوزراء لوزيرة الصحة البلجيكية التي لم تتخذ إجراءات جيدة للوقاية من الفيروس.

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