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أخبار العالم

روسيا تنفي أنباء فرض حظر تجول بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ

نفى فريق مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الخميس، الأنباء الواردة عن احتمالية فرض حظر تجول في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن فرقة العمل القول: إن "فريق العمل المعني بمراقبة وضع فيروس كورونا للسيطرة عليه في موسكو أكد أن التقارير التي تدعي بأن موسكو ستفرض حظرًا للتجول خاطئة" مطالبا الشعب بألا يثقوا إلا في مصادر المعلومات الرسمية.

وفي وقت سابق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مزعومة موقعة من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بأنه سيتم فرض حظر للتجول في موسكو اعتبارا من 30 مارس الجاري.

ومن جانبها، وصفت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أمس هذه التقارير بأنها زائفة، قائلة إن هذا التقرير الوهمي ربما يكون قد أعده "إحدى الدول المجاورة".

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