بسبب معاملته.. سحب ملف التجديد لرباعي كبار الأهلي من سيد عبد الحفيظ

كشفت مصادر خاصة لـــ«صدى البلد» أن ملف التجديد للرباعي الكبار بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تم سحبه من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وتحويله لأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق.





وقالت المصادر إن هذا الأمر لم يتم إعلانه رسميًا، ولكن تم إبلاغ أمير توفيق به والدليل حضوره اجتماع لجنة التخطيط مع الرباعي الكبير.





وأضافت أن قرار سحب الملف من سيد عبد الحفيظ بسبب شكوى بعض اللاعبين من تعاملهم معه.





وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، عقد اجتماع مع رباعي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.





يأتي اجتماع اللجنة الذي سوف يجري في حضور كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، للتأكيد على التقدير الكامل لما قدمه هذا الرباعي للأهلي على مدار سنوات طويلة، وكان عاشور وإكرامي وفتحي ووليد نموذجًا للعطاء والإخلاص فضلًا عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب.





تبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها اليوم مع كلٍ من أحمد فتحي ثم وليد سليمان، ويكون الاجتماع الثاني للجنة غدا مع شريف إكرامي وحسام عاشور.



