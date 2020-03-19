ضبط طردين بداخلهما 20 كيلو لمخدر القات بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولى من إحباط تهريب كمية من مخدر القات بداخل طردين بريدين قادمين من خارج البلاد





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية وجود 2 طرد بريدى بداخلهما كمية من المواد المخدرة بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطردين وبداخلهما "كمية كبيرة من مخدر القات وزنت 19,140 كيلو جرام" قادمة من إحدى الدول الأجنبية لأحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبطه .





وفى سياقٍ متصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية من ضبط 2 طرد بريدى بداخلهما (كمية لزيت مخدر الحشيش – عدد 30 قرصا لعقار اكتساسى المخدر) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لشخصين ، مقيمين بالجيزة) وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبطهما.





وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .