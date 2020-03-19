إصابة 4 أسرى فلسطينيين بـ كورونا في سجن مجدو الإسرائيلي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت المعتقلين في سجن مجدّو شمال، بإصابة 4 أسرى بفيروس كورونا.





وأضاف النادي في بيان له، اليوم الخميس، أن الفيروس نقل للأسرى عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق "بيتح تكفا"، ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين الإسرائيليين.





وأوضح أن إدارة السجون أبلغت الأسرى بشكل رسمي في السجن، "وهناك حالة من الاستنفار تجري داخل السجن".





وحذر نادي الأسير، من أن الأسرى يواجهون اليوم خطر الإصابة من السجانين والمحققين الذي يشكلون خطرًا على مصيرهم قبل انتشار الفيروس.





ودعا كل الجهات الحقوقية المختصة بضرورة التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإصابة بعدوى الفيروس، وكحد أدنى توفير مواد التعقيم، والتدابير الوقائية اللازمة والتي فرضتها منظمة الصحة العالمية





ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 5 آلاف أسير، بينهم قرابة 200 طفل، و700 يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم أكثر من 200 يعانون من أمراض مزمنة، وهم من ذوي المناعة الصحية المتدنية، بحسب نادي الأسير.





وحتى، اليوم الخميس، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 529.



