مكة تلتزم.. شوارع السعودية خالية خوفًا من فيروس كورونا .. شاهد





وتداول رواد التواصل الإجتماعي هاشتاج " إلزم بيتك" لحث المواطنين في كل دول العالم الموبوءة بفيروس كورونا على إخلاء المدارس و النوادي و أماكن التجمع لأنها بيئة صالحة لانتشار فيروس كورونا .





ونشر أحد المصورين السعوديين بعض الصور عبر حسابه على تويتر ، صور التقطها اليوم من أحد شوارع مكة المكرمة و يظهر خلالها إنصياع المدينة لكل قرارات الحكومة للوقاية من كورونا .





ويظهر في الصور خلو المدينة من المواطنين تنفيذا لقرار الحكومة بعدم الخروج من المنزل ومتابعة العمل من خلال الإنترنت .

لقطات تم توثيقها صباح اليوم لشوارع #مكة المكرمة، وهي تبدو شبه خالية. | للمصور: @Mal_hothaly pic.twitter.com/7Kc979NOsc — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 19, 2020

حول فيروس كورونا دول العالم إلى جزر منعزلة ، فالحكومات كلها في معظم أنحاء العالم تناشد المواطنين بمتابعة العمل من المنزل إن أمكن ، بالإضافة إلى الإجازات مدفوعة الأجر التي أعطتها الحكومة للموظفين رغبة في المكوث في المنازل .