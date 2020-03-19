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منوعات

مكة تلتزم.. شوارع السعودية خالية خوفًا من فيروس كورونا .. شاهد

الخميس 19/مارس/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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مريم صليب
حول فيروس كورونا دول العالم إلى جزر منعزلة ، فالحكومات كلها في معظم أنحاء العالم تناشد المواطنين بمتابعة العمل من المنزل إن أمكن ، بالإضافة إلى الإجازات مدفوعة الأجر التي أعطتها الحكومة للموظفين رغبة في المكوث في المنازل . 

وتداول رواد التواصل الإجتماعي هاشتاج " إلزم بيتك" لحث المواطنين في كل دول العالم الموبوءة بفيروس كورونا على إخلاء المدارس و النوادي و أماكن التجمع لأنها بيئة صالحة لانتشار فيروس كورونا . 

ونشر أحد المصورين السعوديين بعض الصور عبر حسابه على تويتر ، صور التقطها اليوم من أحد شوارع مكة المكرمة و يظهر خلالها إنصياع المدينة لكل قرارات الحكومة للوقاية من كورونا . 

ويظهر في الصور خلو المدينة من المواطنين تنفيذا لقرار الحكومة بعدم الخروج من المنزل ومتابعة العمل من خلال الإنترنت . 











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