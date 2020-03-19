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فن

دعما للبقاء فى المنزل.. شاشة الحياة تعيد عادل إمام للمسرح غدا

الخميس 19/مارس/2020 - 06:01 م
عادل إمام
عادل إمام
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محمد نبيـل
دعما منها لمبادرة البقاء فى المنزل.. تعرض قناة الحياة غدا الجمعة ٢٠ مارس مسرحية الواد سيد الشغال فى الحادية عشر مساء.

الزعيم يعرض له بدءا من اليوم على شاشة mbc مصر مسلسل "صاحب السعادة" حول الموظف المرموق السابق "بهجت" عادل إمام، الذي انصرف للاهتمام بأحفاده بعد تقاعده، وينهمك خلال علاقته اليومية بأحفاده بالغوص في الكثير من المشاكل الاجتماعية بصورة ساخرة.

وبينما زوجته ووالدة أبنائه الـ 5 التي تلعب دورها لبلبة، فقد باتت غيرتها عليه أقرب إلى الغيرة المَرَضيّة، وذلك بعد اكتشافها علاقة زوجها بإحدى جاراتهم في المبنى.. بالإضافة إلي كونها سيّدة متسلّطة وقوية يتجنبها كل من حولها.

يجمع مسلسل "صاحب السعادة" نخبة من الفنانين إلى جانب كل من عادل إمام ولبلبة، منهم خالد زكي، ونهال عنبر، وأحمد عيد، وإدوارد، ومحمد إمام، ولطفي لبيب، ومادلين طبر وعدد من الوجوه الشابّة.. المسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.
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