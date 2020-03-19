بالمئات.. ألمانيا تسجل حالات إصابة جديدة بـ كورونا

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بأن ألمانيا سجلت 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13200 حالة، بالإضافة إلى 38 وفاة.





وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت أمس الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، وصفت ميركل، في خطاب تليفزيوني، فيروس كورونا بأنه أكبر تحد تواجهه ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن الأمر خطير.



