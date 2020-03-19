بالمئات.. ألمانيا تسجل حالات إصابة جديدة بـ كورونا

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بأن ألمانيا سجلت 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13200 حالة، بالإضافة إلى 38 وفاة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت أمس الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، وصفت ميركل، في خطاب تليفزيوني، فيروس كورونا بأنه أكبر تحد تواجهه ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن الأمر خطير.
وحثت جميع المواطنين، على عدم الانجرار وراء الشائعات وعدم الهرولة لشراء الأغذية، وذلك وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت "الأمر خطير.. فلنأخذه بجدية.. منذ الوحدة الألمانية في الواقع منذ الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك أي تحد لبلدنا كان فيه العمل التضامني بالغ الأهمية مثلما هو الآن".
وأضافت المستشارة الألمانية: "نستطيع، وسوف نقوم بكل ما يلزم من أجل مساعدة شركاتنا وعاملينا خلال هذا الاختبار الصعب".
وطالبت ميركل الشركات والعاملين بالاستعداد لمواجهة أسابيع صعبة في مكافحة انتشار الفيروس، قائلةً إن الأمر "الآن صعب للغاية بالنسبة للاقتصاد وللشركات الكبيرة تماما كما هو الحال مع الشركات الصغيرة وللمحلات والمطاعم والعاملين المستقلين، وستكون الأسابيع المقبلة أكثر صعوبة".
وتابعت: "الحكومة تفعل ما بوسعها للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة ولاسيما فيما يتعلق بحماية الوظائف"، مضيفة أن بمقدور الجميع " أن يثقوا في أن إمدادات المواد الغذائية مؤمنة في أي وقت، وإذا ظهرت رفوف خالية ليوم، فإنه سيتم ملؤها".