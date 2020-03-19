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محافظات

استجابة فورية للشكاوى الواردة عبر "واتس أب" بشأن تجمعات القمامة في الفيوم

الخميس 19/مارس/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن استقبال المحافظة لـ 364 شكوى من المواطنين عبر "واتس أب"، والاستجابة لجميع تلك الشكاوى، بشأن تجمعات وتراكمات القمامة، فى الفترة من 7 الى 17 مارس الجاري.

وأوضح المحافظ، أن الشكاوى الواردة يتم فحصها وتوجيه الجهات المعنية لرفعها، فضلًا عن المتابعة المستمرة، لافتًا أن تلك الشكاوى جاءت بواقع 222 شكوى بمركز ومدينة الفيوم، و40 بمركز ومدينة إطسا، و 36 بمركز ومدينة سنورس، وفي مركز ومدينة طامية عدد 29 شكوى، وعدد 20 شكوى بيوسف الصديق، وفي مركز ومدينة أبشواي وصل عدد الشكاوى إلى 17 شكوى.


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وأشار "الأنصاري" إلى أن المحافظة تبذل جهودًا لرفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، وفحص شكواهم وسرعة الرد عليها، مؤكدًا على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية خاصة في الرد على شكاوى المواطنين، وفتح جميع قنوات الإتصال معهم للتعرف على مشاكلهم وتقديم الحلول الفورية لهم، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.


الجدير بالذكر أن محافظة الفيوم قد خصصت رقم واتس آب “01551150052” يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم القمامة، ومربوط بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تتلقى كافة شكاوى المواطنين بهذا الشأن.

كما يتم استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء من خلال الانترنت على www.shakwa.eg وتطبيق "إيجابي"، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.


استجابة فورية للشكاوى الواردة عبر "واتس أب" بشأن تجمعات القمامة في الفيوم
استجابة فورية للشكاوى الواردة عبر "واتس أب" بشأن تجمعات القمامة في الفيوم
استجابة فورية للشكاوى الواردة عبر "واتس أب" بشأن تجمعات القمامة في الفيوم
استجابة فورية للشكاوى الواردة عبر "واتس أب" بشأن تجمعات القمامة في الفيوم
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