الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، اليوم الخميس، إنهم سيبذلون الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان.





وأضاف في كلمته إلى الأمة بسبب فيروس كورونا : "أقولها بصراحة أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي .





وأكد سلمان أن القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة تتخذ التدابير الضرورية، قائلا: "نؤكد الحرص على توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم في السعودية".



