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رياضة

أحمد مجاهد ينتقد قرار تخفيف عقوبة كهربا وعاشور

الخميس 19/مارس/2020 - 09:16 م
أحمد مجاهد عضو مجلس
أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق
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محمد رشاد
علق أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، على قرارات لجنة الاستئناف بشأن  العقوبات الصادرة على لاعبي الأهلي والزمالك بخصوص أحداث السوبر المصري في دولة الامارات.

وكتب أحمد مجاهد عبر صفحته الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، :" كنت أفضل ان تتأخر قرارات لجنة الاستئناف فيما يخص عقوبات الاهلي و الزمالك حتى تتضح الصورة لانه من الممكن ان تصبح العقوبات الجديدة المفترض انها مخففة اكبر من العقوبات السابقة بمعنى ان نهاية الموسم السابقة من الممكن ان تصبح اقل من العشر مباريات  الجديدة

ورفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار عادل الشوربجى تظلم نادى الزمالك بشأن عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات بعد الفعل الفاضح الصادر منه فى مباراة السوبر المصري أمام النادى الأهلي.

وقررت لجنة الإستئناف فى الجبلاية تاييد عقوبة لجنة الانضباط المفروضة على شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وفقا للائحة المنصوص عليها فى العقوبات الخاصة بالفعل الفاضح.

يذكر أن اللجنة أعلنت عن قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك امام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما.

كما قررت اللجنة تعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.
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