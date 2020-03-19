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رياضة

رسميًا .. إيقاف الدوري الأمريكي MLS لمدة 8 أسابيع بسبب الكورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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أحمد هاني

أعلنت رابطة الدورى الأمريكى للمحترفين "MLS"، عن زيادة فترة توقف منافسات الدوري يوم 10 مايو المقبل بسبب تفشي فيروس الكورونا على مستوى العالم.


وكان مفوض رابطة الدوري الأمريكى، آدم سيلفر، قد أعلن الخميس الماضى إيقاف البطولة بسبب تفشى وباء فيروس كورونا لفترة لا تقل عن 30 يوما قبل أن يتم تمديدها اليوم.


وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.


ودفع انتشار الفيروس عالميا، المسئولين عن الكرة ، إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه، ومنها ما أغضب كثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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