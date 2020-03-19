رسميًا .. إيقاف الدوري الأمريكي MLS لمدة 8 أسابيع بسبب الكورونا

أعلنت رابطة الدورى الأمريكى للمحترفين "MLS"، عن زيادة فترة توقف منافسات الدوري يوم 10 مايو المقبل بسبب تفشي فيروس الكورونا على مستوى العالم.





وكان مفوض رابطة الدوري الأمريكى، آدم سيلفر، قد أعلن الخميس الماضى إيقاف البطولة بسبب تفشى وباء فيروس كورونا لفترة لا تقل عن 30 يوما قبل أن يتم تمديدها اليوم.





وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.



