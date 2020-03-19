وزير الصحة السعودي يوجه رسالة لخادم الحرمين.. تعرف عليها

توجه وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حيث قال عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه وكلماته الداعمة والمحفزة لي ولزملائي في المجال الصحي الحكومي والخاص لمواجهة فيروس كورونا الجديد."
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد قال في كلمته اليوم للشعب السعودي : إن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.
واستكمل : نشكر كل الجهات الحكومية على جهودها، ونخص العاملين في المجال الصحي، أولئك الذي يقدمون جهودًا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.
وتابع : نؤكد أن مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة.