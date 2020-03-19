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توك شو

أحمد موسى: العالم في مصيبة وإحنا في زحام داخل الموسكي.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 10:41 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
 علق الإعلامي أحمد موسى، على تكدس المواطنين في الموسكي والعتبة،   قائلا:" العالم في مصيبة وهناك زحام شديد من المواطنين  في الموسكي وربنا حافظ البلد".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأيام المقبلة صعبة  وإن شاء الله تعدي على خير".


وتابع موسى:"  الدولة اتخذت كل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا والامر بين أيدي المواطنين وعلى المواطنين تقليل التواجد في الشارع".


وتابع:"  الصحة أعلنت عن اكبر حصيلة إصابات في مصر ب 46  حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر اليوم ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 256 وعدد 7 حالات وفاة".


ولفت الإعلامي أحمد موسى:"   أخطر اسبوعين في مواجهة فيروس كورونا هو الاسبوع الثاني والثالث في التصاعد في حالات فيروس كورونا".
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