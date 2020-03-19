أحمد موسى: العالم في مصيبة وإحنا في زحام داخل الموسكي.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تكدس المواطنين في الموسكي والعتبة، قائلا:" العالم في مصيبة وهناك زحام شديد من المواطنين في الموسكي وربنا حافظ البلد".









وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأيام المقبلة صعبة وإن شاء الله تعدي على خير".









وتابع موسى:" الدولة اتخذت كل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا والامر بين أيدي المواطنين وعلى المواطنين تقليل التواجد في الشارع".









وتابع:" الصحة أعلنت عن اكبر حصيلة إصابات في مصر ب 46 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر اليوم ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 256 وعدد 7 حالات وفاة".









ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أخطر اسبوعين في مواجهة فيروس كورونا هو الاسبوع الثاني والثالث في التصاعد في حالات فيروس كورونا".