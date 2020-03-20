غرفة عمليات بديوان عام محافظة بورسعيد لمتابعة تداعيات فيروس كورونا

تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، تابع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، أخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة ، وبالتعاون مع كلية الطب ببورسعيد.





وأعلن الدكتور خالد صبرى عميد كلية الطب عن توفير طبيب فى كل شيفت بغرفة عمليات المحافظة للرد على المواطنين بشأن الفيروس المستجد والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الصحى حول أخر التطورات التى تنتج فى هذا الشأن ، وتلقى بلاغات المواطنين .





وأكد محافظ بورسعيد على انعقاد غرفة العمليات بالمحافظة بشكل مستمر خلال هذه الفترة الحرجة بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارة الأزمات لمتابعة الموقف الوبائى الحالى وتنفيذ خطط وبرنامج مواجهة الفيرس على أعلى درجة من الدقة ، وذلك فى إطار تكثيف الجهود والعمل الدورى فى كافة النواحى لمجابهة مخاطر الوباء الحالى.



