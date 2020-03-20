AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غرفة عمليات بديوان عام محافظة بورسعيد لمتابعة تداعيات فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:02 ص
غرفة عمليات بديوان
غرفة عمليات بديوان عام محافظة بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، تابع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، أخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة ، وبالتعاون مع كلية الطب ببورسعيد.

وأعلن الدكتور خالد صبرى عميد كلية الطب عن توفير طبيب فى كل شيفت بغرفة عمليات المحافظة للرد على المواطنين بشأن الفيروس المستجد والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الصحى حول أخر التطورات التى تنتج فى هذا الشأن ، وتلقى بلاغات المواطنين .

وأكد محافظ بورسعيد على انعقاد غرفة العمليات بالمحافظة بشكل مستمر خلال هذه الفترة الحرجة بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارة الأزمات لمتابعة الموقف الوبائى الحالى وتنفيذ خطط وبرنامج مواجهة الفيرس على أعلى درجة من الدقة ، وذلك فى إطار تكثيف الجهود والعمل الدورى فى كافة النواحى لمجابهة مخاطر الوباء الحالى.

وتم تخصيص خط الساخن لاستقبال بلاغات الحالات المشتبه فيها من فيروس كورونا.  علي الرقم ٠١٢٠١٤٦١٩١٦
غرفة عمليات بديوان عام محافظة بورسعيد لمتابعة تداعيات فيروس كورونا
غرفة عمليات بديوان عام محافظة بورسعيد لمتابعة تداعيات فيروس كورونا
غرفة عمليات بديوان عام محافظة بورسعيد لمتابعة تداعيات فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات وقائية بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

تخصيص مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية لعزل حالات كورونا

كيف تواجه بورسعيد فيروس كورونا؟ .. المحافظ يجيب

كيف استعدت المحليات لمواجهة فيروس كورونا؟

تعقيم وتطهير المدارس والمنشآت التعليمية ببورسعيد لمواجهة فيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. تشكيل لجنة لإدارة الأزمات في بورسعيد

ترشيحاتنا

بعد إصابتها بـ كورونا .. أجنبية تنشر صور الحجر الصحي بالإسكندرية |شاهد

فيروس كورونا لا يصيب الأطفال .. اعرف السبب

وزير التعليم يشرح نظام المشروعات المقرر تطبيقه على طلاب النقل بعد إلغاء الامتحانات

وزير التعليم: لم ولن يتم حذف أي جزء من أي منهج.. فيديو

رسميا .. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من غدٍ الجمعة

التعليم تحسم مصير امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية

AdvertisementS

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

وزير التعليم يحسم مصير تعليق الدراسة وموقف الامتحانات

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل

حقيقة إعلان شركة تويوتا مسابقات من أجل الفوز بسيارة جديدة