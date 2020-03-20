قبل الذهاب لـ صلاة الجمعة.. استمع إلى نصائح الأوقاف لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة اتخذت عدة تدابير وإجراءات احترازية وتم غلق الاضرحة ودور المناسبات والملحقات وتم إغلاق دورات المياه والمراحيض وأماكن الوضوء ف5ي المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا .





وأضاف طايع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" على المصلي أن يأتي متوضأ من المنزل وان يصطحب معه سجادة كي يسجد عليها لحماية نفسه قدر المستطاع، و ارتدوا الكمامات و حافظوا على تعقيم اليدين".





وتابع :" نقل صلاة الجمعة إلى ساحات المساجد، وأمرنا جميع المساجد بالتهوية الجيدة وفتح النوافذ وعمل المراوح بكامل طاقتها وتخفيض مدة خطبة الجمعة على 15 دقيقة وعدم المكوث في المسجد لفترة طويلة"





وأكمل جابر طايع:" قمنا بتطهير جميع المساجد والاعمدة والمنبر والكراسي والأرض والتعقيم مستمر طوال اليوم عقب كل صلاة".





وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف:" غلق المساجد سلطة تقديرية لأمر سياسي وديني وصحي وآمن وفور التوصل إلى رؤية لغلق المساجد سيتم اعلان هذا الامر على الفور".



