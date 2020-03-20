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رياضة

ليون الفرنسي يتبرع بـ 300 ألف يورو من أجل التبرع لمكافحة الكورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

أعلن نادي ليون الفرنسي، اليوم الخميس، عن تبرعه لمبلغ مالي من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تأجيل عدد كبير من مباريات الدوري حول العالم.


قال بيان نادى ليون الفرنسي، إنه خصص مبلغ 300 ألف يورو، على الفور، من أجل مكافحة فيروس كورونا، وسيتم تقسيم هذا المبلغ على قسمين:


القسم الأول: 100 ألف يورو، لتمويل الأبحاث الطبية، التي تستخدم لإيجاد علاج لهذا الفيروس.

القسم الثانى: 200 ألف يورو، لتلبية الاحتياجات الطارئة ومساعدات للمستشفيات وإنقاذ الحالات الإنسانية.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا، المسئولين عن الكرة ، إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه، ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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