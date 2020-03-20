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رياضة

قفشة: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:11 ص
محمد مجدي قفشة
محمد مجدي قفشة
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ياسمين تيسير
كشف محمد مجدي قفشة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن أمنيته بـ مواجهة فريق الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مشددا أنها ستكون مباراة قوية وجماهيرية من الدرجة الأولى.


وأكد قفشة في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي كان أفضل من الزمالك بمباراة السوبر المصري في الإمارات ولكن المارد الأحمر افتقد للمسة الأخيرة مشددا انه كان يرغب في تسديد اي من ركلات الجزاء في المباراة.


وأضاف قفشة أنه عقب إضاعة أشرف بن شرفي نجم الزمالك ركلة الجزاء الثالثة أخبر أحمد فتحي نجم الأهلي أن الركبتين المقبلتين سيكونون في غاية الصعوبة .


أما عن مواجهة صن داونز في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا فأكد أنه كان يرغب أن تسفر القرعة عن مواجهة صن داونز لرد اعتبار الفريق بعد الهزيمة بخماسية الموسم الماضي.

وأضاف أن صن داونز فريق كبير ولكنه ليس الفريق الذي يفوز بخماسية أمام الأهلي.

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