وكالة ناسا تغلق مواقع لها في أمريكا بعد تفشي كورونا بها

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الجمعة، إغلاق موقعين لها في ولاية نيو أورليانز الأمريكية، بعد إصابة أحد المهندسين هناك بفيروس كورونا المستجد.
وبدأت وكالة "ناسا" إعادة تقييم التدابير الوقائية المعيارية التي تتخذها قبل أي إطلاق لضمان عدم انتشار فيروس "كوفيد-19 " بين موظفيها والحيلولة دون وصوله إلى الفضاء وفقًا لموقع "سبيس"، ومرصد المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.
وتأثرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" بتفشي فيروس "كوفيد-19"، فنتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لحماية صحة موظفيها والمواطنين، اضطرت الوكالة إلى تعليق حملات الإطلاق المفترض تنفيذها في مركز جويانا للفضاء في غيينا الفرنسية، وحاليًا، تتبع ناسا بروتوكولات مراكز مكافحة الأمراض واتقائها لمكافحة انتشار الفيروس.