وكالة ناسا تغلق مواقع لها في أمريكا بعد تفشي كورونا بها

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الجمعة، إغلاق موقعين لها في ولاية نيو أورليانز الأمريكية، بعد إصابة أحد المهندسين هناك بفيروس كورونا المستجد.





وبدأت وكالة "ناسا" إعادة تقييم التدابير الوقائية المعيارية التي تتخذها قبل أي إطلاق لضمان عدم انتشار فيروس "كوفيد-19 " بين موظفيها والحيلولة دون وصوله إلى الفضاء وفقًا لموقع "سبيس"، ومرصد المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.



