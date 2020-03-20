اجتماع طارئ بين قادة الصين وكوريا الجنوبية واليابان لبحث أزمة كورونا

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن قادة الصين وكوريا الجنوبية واليابان سيعقدون مؤتمرا عبر الفيديو لبحث جهود التصدي لفيروس كورونا.





وبعد اجتياح الفيروس للصين مصيبًا مئات الآلاف، أصبحت إيطاليا، مساء الخميس، الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات، ليصل العدد إلى 3405.





وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميًا "جائحة"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.





وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.



