بعد إصابته بكورونا ..شقيقة توم هانكس تكشف آخر تطورات حالته الصحية

طمأنت شقيقة النجم العالمي توم هانكس ، والتي تدعى ساندرا جمهوره بعد اصابته هو وزوجته الممثلة الامريكية ريتا وليسون بفيروس كورونا خلال تواجدهما في استراليا.





وأكدت ساندرا أن توم هانكس لم يتعافي تماما من كورونا بل ان حالته تحسنت قليلًا وما زال يعاني من التعب والارهاق بسبب صعوبة المرض.

وجه الفنان العالمي توم هناكس، رسالة مؤثرة إلى جمهوره، من داخل الحجر الصحي وذلك بعد إصابته هو وزوجته بفيروس الكورونا.





نشر هانكس، صورة جمعته بزوجته عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا :" مرحبا ..انا وريتا ويلسون نريد توجيه الشكر لكل من يعتني بنا، نحن نعاني من فيروس كورونا، ومتواجدين في العزل، حتى لا ننقل العدوى لأي شخص".





وتابع :"هناك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للتغلب على هذا باتباع نصيحة الخبراء والعناية بأنفسنا وبعضنا البعض ، أليس كذلك ؟ تذكروا بالرغم من كل الأحداث الحالية ، لا يوجد بكاء في لعبة البيسبول. هانكس".





يذكر أن قالت تقارير بالصحف الاجنبية ان توم هانكس وزوجته اصيبا بفيروس كورونا خلال تواجدهما في الولايات المتحدة الامريكية اي قبل وصولهما لاستراليا.



