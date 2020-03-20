الهلال السعودي يواجه ملل التوقف بتلك الطريقة





ونشر الحساب الرسمي للزعيم عبر تويتر بعض ذكريات الفريق خلال آخر موسمين والذي شهد تتويج الهلال ببطولة كأس الهلال السعودي مطلع العام الماضي بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1 ، وبطولة دوري أبطال آسيا والتي جاءت بعد انتظار طويل دام 20 عاما منذ آخر تتويج آسيوي بالعام 2000.





وتضمن التغريدات ملخص لقاء نهائي آسيا أمام أوراوا الياباني وفيلم تسجيلي بعنوان الرحلة 59 يوثق فوز الزعيم بثالث ألقابه بالبطولة القارية الأغلى بالقارة الصفراء.





بعد توقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية حاول الحساب الرسمي لفريق الهلال السعودي مواجهة ملل توقف مباريات كرة القدم بسبب الاجراءات الوقائية التي تتبعها المملكة ومنها إيقاف كافة التدريبات الجماعية للفرق الرياضية المختلفة حفاظا على صحة الرياضيين .