تخفيفا عن المواطنين.. الاتصالات: شهر إضافي لسداد فواتير التليفون الأرضي المستحقة في يناير.. فيديو

أعلن الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تزويد عدد مكاتب صرف المعاشات لفترات مسائية من 350 مكتب: 2000 مكتب حتى الساعة السادسة مساء لمنع تكدس المواطنين.





عمرو طلعت ، في مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية " إكسترا نيوز "، عن منح الوزارة شهر إضافى لسداد فواتير التليفون الأرضى المستحقة فى يناير تخفيفا عن المواطنين وتجنبا أيضا للزحام . وكشف





وأشار إلى أن الوزارة طبقت قرارات بتخفيض عدد الموظفين فى مكاتب البريد أو شركات الإتصالات تجنبا للتجمعات وإلزامهم بالعمل فى المنزل .





وأكد أن كافة الوزارات تعمل على تذليل كافة العقبات للمواطن لتيسير خدماته تجنبا لحالات الزحام والتجمعات ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .