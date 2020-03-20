تخفيفا عن المواطنين.. الاتصالات: شهر إضافي لسداد فواتير التليفون الأرضي المستحقة في يناير.. فيديو

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تزويد عدد مكاتب صرف المعاشات لفترات مسائية من 350 مكتب: 2000 مكتب حتى الساعة السادسة مساء لمنع تكدس المواطنين.
وكشف عمرو طلعت ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن منح الوزارة شهر إضافى لسداد فواتير التليفون الأرضى المستحقة فى يناير تخفيفا عن المواطنين وتجنبا أيضا للزحام .
وأشار إلى أن الوزارة طبقت قرارات بتخفيض عدد الموظفين فى مكاتب البريد أو شركات الإتصالات تجنبا للتجمعات وإلزامهم بالعمل فى المنزل .
وأكد أن كافة الوزارات تعمل على تذليل كافة العقبات للمواطن لتيسير خدماته تجنبا لحالات الزحام والتجمعات ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .