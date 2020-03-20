وزيرا الري وقطاع الأعمال يبحثان سبل تذليل العقبات أمام المشروعات المشتركة

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزاراتين، المشروعات التي تنفذها شركات قطاع الأعمال والمصانع التابعة لها، واستعراض المشاكل المتعلقة بها ووضع الحلول المستدامة لها بما يحقق المنفعة العامة.





ووجه وزير الري بضرورة وضع خطة زمنية لمعالجة مياه الصرف الصناعي التي تلقي على شبكة المصارف، وذلك طبقا لقوانين الري والصرف.



