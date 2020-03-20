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جولة للتعرف على أبرز أسعار منتجات وزارة الزراعة.. شاهد

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:53 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قالت المهندسة منال إبراهيم المشرفة على منافذ وزارة الزراعة ، إن السلع الغذائية للوزارة متوفرة وبكميات كبيرة ،عبر المنافذ أو عربات التوزيع.

وأكدت المهندسة منال إبراهيم، خلال حوارها ل برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على فضائية الأولى، أن الأسعار في متناول الجميع ، مشيرة إلي أن المواطنين علي درجة عالية من الاطمئنان حيال جودة المنتجات.

وأشارت  إلى أن بعض المنتجات مثل زيت الزيتون البكر والذي يتراوح سعره ٩٠ جنيها للكيلو الواحد، وهو سعر تنافسي مقارنة مع الأسواق الأخرى.

وأوضحت ، أن المنتجات جميعها تخص تكنولوچيا الاغذية بوزارة الزراعة ، وجميعها حسب القياسات العالمية .

وتابعت : أن أسعار اللحوم تبدأ من ٦٥ جنيها مصريا للكيلو الواحد ، مع توافر كميات منها بشكل كبير .
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