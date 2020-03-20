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رياضة

يوفنتوس يكشف حقيقة هروب هيجواين من الحجر الصحي

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:28 ص
هيجواين لاعب يوفنتوس
هيجواين لاعب يوفنتوس
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محمد السعيد
كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، حقيقة اختراق جونزالو هيجواين مهاجم الفريق للحجر الصحي، وهروبه إلى الأرجنتين.

وكانت تقارير أشارت، أمس، الخميس، الى أن هيجواين اختراق الحجر الصحي الذي يخضع له لاعبو يوفنتوس في إيطاليا، وهرب إلى الأرجنتين.

وذكرت صحيفة " لاجازيتا" الإيطالية،أن يوفنتوس أكد أن هيجواين حصل على إذن من النادي بالسفر إلى الأرجنتين، من أجل الاطمئنان على صحة والدته، ولم يهرب كما أشيع".

وأضافت الصحيفة، أن إدارة يوفنتوس وفرت طائرة خاصة لـ هيجواين، من أجل تسهيل عودته إلى الأرجنتين، بسبب إيقاف حركة الطيران في إيطاليا.

وكان يوفنتوس أعلنت مؤخرا إصابة كلا من دانييلي روجاني وماتويدي، بفيروس كورونا المستجد.

وتعد إيطاليا أكثر الدول في أوروبا تضرر من فيروس كورونا.
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