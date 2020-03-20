والدة حازم إمام تكشف تفاصيل دخولها الجامعة فى سن الـ 16 عاما.. فيديو

قالت الدكتورة ماجي الحلواني، زوجة الكابتن الراحل حمادة إمام ووالده الكابتن حازم إمام، إن والدتها ووالدها لهما فضل كبير عليها فيما وصلت له الآن.

وأضافت الدكتورة ماجي الحلواني خلال حوارها ببرنامج " أخبار مصر" المذاع على التليفزيون المصري تقديم الإعلامى، أيمن عدلي، أنها كانت تجد نفسها فى والدها، وأنها كانت متفوقة منذ الصغر فى الدراسة.

ولفتت الدكتورة ماجي الحلواني، إلى أنها دخلت الجامعة فى سن 16 سنة، مؤكدة " الدراسة كانت فى الماضى اللى يكون متفوق يقفز للمرحلة اللى بعدها"، وهو ما حدث معها قبل الدخول لـ الإعلام.

وأوضحت الدكتورة ماجي الحلواني، أن أجمل سنوات العمر بالنسبة لها كانت فى الجامعة، وأنها أول يوم دخلت فيه كلية الآداب قسم صحافة " كلية الإعلام" بجامعة القاهرة، وتمنت أن تكون مدرسة بالجامعة وبالفعل تحقق حلمها.

وأشارت الدكتورة ماجي الحلواني، إلى أنها كونت صداقات كثيرة فى الجامعة وتلك الصداقة مستمرة حتى الآن.