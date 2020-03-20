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أخبار العالم

الصحة العالمية: 209 آلاف إصابة بكورونا حتى أمس.. والأعداد زادت 100 ألف في 12 يومًا فقط

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:13 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلن كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن أعداد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد بلغت حتى مساء أمس 209 ألاف و939 حالة.

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وقال لندميير، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف والذي ينعقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، إن الوصول إلى مائة ألف حالة إصابة بفيروس كورونا استغرق حوالي 3 شهور في حين تضاعف العدد في 12 يومًا ليصل إلى 200 ألف حالة.

وشدد المتحدث باسم الصحة العالمية على ضرورة عمل جميع دول العالم العمل وبسرعة على خفض هذا المنحنى التصاعدي، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف لا يجب أن يتوقف عند علاج الحالات الحادة فقط، ولكن لابد من إجراء الاختبار والعزل وتتبع المخالطين.

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