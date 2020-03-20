اتحاد الكرة يبدأ حملة الكشف الطبي على اللاعبين لمحاربة كورونا

قررت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان البدء فى إجراء الكشوفات الطبية للاعبين فى الأندية وكافة عناصر المنظومة الرياضية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.





ومن المقرر قيام اللجنة الطبية خلال أيام بإجراء زيارات مكوكية على كافة الأندية بمختلف الدرجات من أجل توقيع الكشف الطبي على اللاعبين والمدربين وبقية عناصر المنظومة الرياضية.





ومن المنتظر قيام اللجنة الطبية في اتحاد الكرة بتسليم حقيبة طبية لكل لاعب وعنصر من عناصر المنظومة الرياضية تمهيدا لاستخدامها والوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.





كانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة أقرت عددا من التوصيات للحد من فيروس كورونا وتم إخطار الأندية بها وجاءت على النحو النالي :







1-اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحةومنظمة الصحة العالمية .





2 - الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :





3- تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .





4- توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة وصابونة خاصة للاستخدام الشخصى لكل فرد .





5- توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .





6- التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.





7- تعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .





8- تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .





9-تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .



